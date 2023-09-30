Saturday, 30 September 2023 05:45 GMT

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

9/30/2023 9:17:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لاندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا.
وقال سالدو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي".


وأضاف أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في باقي روسيا حتى سنة 2030.


وأضاف: "تعمل هئيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية حسب الدستور الروسي".


وتحتفل مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا. وقد تم إعلان هذا اليوم يوم عطلة في المنطقة.


ورفع بوتين في وقت سابق إلى مجلس "الدوما" الروسي مشروع قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى قوام روسيا.


وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.


وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر من العام المذكور وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.

RT

MENAFN30092023000208011052ID1107169125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث