حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لاندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا.وقال سالدو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي".



وأضاف أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في باقي روسيا حتى سنة 2030.



وأضاف: "تعمل هئيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية حسب الدستور الروسي".



وتحتفل مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا. وقد تم إعلان هذا اليوم يوم عطلة في المنطقة.



ورفع بوتين في وقت سابق إلى مجلس "الدوما" الروسي مشروع قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى قوام روسيا.



وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.



وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر من العام المذكور وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.

RT