لبنان يواجه خطر الحرائق المتنقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ما زالت النيران مشتعلة في العديد من المناطق اللبنانية، وخاصة في الأحراج الفاصلة بين "بلدتي بعاصير والدبية" في منطقة إقليم الخروب، محافظة جبل لبنان، وفي منطقة وادي خالد في عكار.
وقال لبنانيون: "نشب حريق كبير ظهر السبت في منطقة جب الغبرا، الى جانب ملعب بلدية برجا وهي البلدة الواقعة بين صيدا وبيروت، وامتد الحريق إلى المنازل القريبة".
وتجددت الحرائق في احراش "الدبية وبعاصير" في المنطقة المجاورة لبلدة برجا، وغطى الدخان سماء المنطقة.
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