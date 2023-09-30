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لبنان يواجه خطر الحرائق المتنقلة

9/30/2023 9:17:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زالت النيران مشتعلة في العديد من المناطق اللبنانية، وخاصة في الأحراج الفاصلة بين "بلدتي بعاصير والدبية" في منطقة إقليم الخروب، محافظة جبل لبنان، وفي منطقة وادي خالد في عكار.


وقال لبنانيون: "نشب حريق كبير ظهر السبت في منطقة جب الغبرا، الى جانب ملعب بلدية برجا وهي البلدة الواقعة بين صيدا وبيروت، وامتد الحريق إلى المنازل القريبة".


وتجددت الحرائق في احراش "الدبية وبعاصير" في المنطقة المجاورة لبلدة برجا، وغطى الدخان سماء المنطقة.


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