الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (975) فلساً/لتر بدلاً من (960) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1220) فلساً/لتر بدلاً من (1205) فلسات/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (825) فلساً/لتر بدلاً من (800) فلس/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين أول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
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