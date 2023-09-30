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الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

9/30/2023 9:17:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (975) فلساً/لتر بدلاً من (960) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1220) فلساً/لتر بدلاً من (1205) فلسات/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (825) فلساً/لتر بدلاً من (800) فلس/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين أول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

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