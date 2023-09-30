ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عرس الحمدانية في العراق إلى 107 قتلى

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - في اليوم الرابع على الحريق الكارثي الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، ارتفعت حصيلة الضحايا الى 107 قتلى.
وأعلنت دائرة صحة نينوى، في بيان اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 107، من ضمنهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد.
بدوره وصف مدير عام دائرة صحة نينوى، منصور معروف، الحادث بالفاجعة الكبرى.
وأكد أن أكثر من 1000 شخص كلهم عائلات من النساء والشيوخ والأطفال كانوا في القاعة، التي اشتعلت فيها السنة النيران.
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