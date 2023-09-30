ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عرس الحمدانية في العراق إلى 107 قتلى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في اليوم الرابع على الحريق الكارثي الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، ارتفعت حصيلة الضحايا الى 107 قتلى.



وأعلنت دائرة صحة نينوى، في بيان اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 107، من ضمنهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد.



بدوره وصف مدير عام دائرة صحة نينوى، منصور معروف، الحادث بالفاجعة الكبرى.



وأكد أن أكثر من 1000 شخص كلهم عائلات من النساء والشيوخ والأطفال كانوا في القاعة، التي اشتعلت فيها السنة النيران.