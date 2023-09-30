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مصدر يكشف سبب وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل اليوم بشكل مفاجئ

9/30/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت المنتجة المصرية إسراء العدل سبب وفاة المخرج والممثل الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل ، اليوم السبت.
وقالت إسراء العدل إن أحمد سامي العدل كان يعاني في أيامه الأخيرة من تجلطات على الرئة، لكنها لا تعلم سبب إصابته بهذا المرض.

وأشارت إلى أن الفقيد قد يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، إذ فوجئت بنقله إلى المستشفى، الجمعة، بعدما اشتد عليه المرض.

العين الاخبارية

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