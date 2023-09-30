مصدر يكشف سبب وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل اليوم بشكل مفاجئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت المنتجة المصرية إسراء العدل سبب وفاة المخرج والممثل الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل ، اليوم السبت.
وقالت إسراء العدل إن أحمد سامي العدل كان يعاني في أيامه الأخيرة من تجلطات على الرئة، لكنها لا تعلم سبب إصابته بهذا المرض.
وأشارت إلى أن الفقيد قد يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، إذ فوجئت بنقله إلى المستشفى، الجمعة، بعدما اشتد عليه المرض.
العين الاخبارية
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