بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا أنقذت الناس من المتطرفين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا ضم 4 أجزاء من أوكرانيا، شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية في أوكرانيا أنقذت الناس من المتطرفين.



وأضاف، أن سكان المناطق التي سيطرت عليها قواته عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من روسيا في الانتخابات التي أجريت في الآونة الأخيرة.



واعتبر أن هؤلاء أكدوا مجدداً الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي، والتي نددت بها الدول الغربية .

