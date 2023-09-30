بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا أنقذت الناس من المتطرفين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا ضم 4 أجزاء من أوكرانيا، شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية في أوكرانيا أنقذت الناس من المتطرفين.
وأضاف، أن سكان المناطق التي سيطرت عليها قواته عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من روسيا في الانتخابات التي أجريت في الآونة الأخيرة.
واعتبر أن هؤلاء أكدوا مجدداً الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي، والتي نددت بها الدول الغربية .
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