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روسيا تفاجئ رئيس أركان كندا بقدرات لم يتوقعها

9/30/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال واين آير رئيس الأركان العامة الكندية في حديث نقلته إذاعة Radio-Canada، إن روسيا تجدد احتياطاتها من الذخيرة بأسرع مما توقع الغرب.
وأشار الجنرال إلى أن بلاده لم تقم منذ فبراير 2022 بإنتاج أية قطعة ذخيرة إضافية من عيار 155 مم.


ووفقا له، إذا استخدم الجيش الكندي هذه القذائف بنفس معدل استخدام أوكرانيا، سيتم استنفاد كل المخزون في غضون أيام قليلة.


وأضاف: "هذا أمر مثير للقلق بشكل متزايد لأنه إذا درسنا إمكانية إعادة إمداد روسيا جيشها بالذخيرة، سنرى أنها تحدث بشكل أسرع من المتوقع".


واشتكى من حال الدبابات والمدرعات الكندية، حيث تبين أن ليس جميع المدرعات المتبقية في البلاد صالحة للعمل بسبب نقص قطع الغيار والمختصين.


وزودت كندا قوات كييف بكميات كبيرة من قذائف المدفعية، وبعشرات الدبابات والمدرعات التي حرق الجيش الروسي معظمها إلى جانب أكثر من 60 بالمئة من إجمالي السلاح الغربي الذي تدفق على أوكرانيا حتى الآن.

RT

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