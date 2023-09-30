بعد 4 سنوات غياب..نوال الكويتية تطرح ألبوم الأرض

بعد 4 سنوات غياب..نوال الكويتية تطرح ألبوم الأرض
التاريخ
9/30/2023 8:12:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بعد 4 سنوات غياب، تطلق النجمة نوال الكويتية ألبومها الجديد بعنوان "الأرض" منذ طرحها آخر ألبوماتها بعنوان "الحنين" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتطرح النجمة الكويتية ألبومها الجديد اليوم السبت، ويضم 15 أغنية بأنماط موسيقية وتوزيعات مختلفة بطريقة عصرية.
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