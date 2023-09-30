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بعد 4 سنوات غياب..نوال الكويتية تطرح ألبوم الأرض

9/30/2023 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد 4 سنوات غياب، تطلق النجمة نوال الكويتية ألبومها الجديد بعنوان "الأرض" منذ طرحها آخر ألبوماتها بعنوان "الحنين" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتطرح النجمة الكويتية ألبومها الجديد اليوم السبت، ويضم 15 أغنية بأنماط موسيقية وتوزيعات مختلفة بطريقة عصرية.

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