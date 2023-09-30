أيهما اقل ضرراً .. الطهي باستخدام السمن أم الزبدة؟

MENAFN - Al Wakeel News)السمن أو الزبدة عبارة عن مزيج بين الحليب والقشطة، والدهون الموجودة بمنتجات الألبان، هي غالبًا دهون مشبعة، فما الفرق بينهما؟نستعرض في السطور التالية، الفرق بين السمن والزبدة، وأيهما أفضل لطهي الطعام.السمنة أم الزبدة.. أيهما أفضل؟حدد الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، النوع الأفضل لطهي الطعام بين السمن والزبدة، قائلًا إن السمن أفضل من الزبدة في طهي الطعام، لأنها تحتوي على نسب أقل من الدهون والكوليسترول الضار، وهذا بسبب تسخينها ونزع المعروف باسم "المورتة".

وأوضح أن السمنة هو شكل من أشكال الزبدة المصفاة التي تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات، فهى نقية من الدهون، وتعد مناسبة لمن يعانون من حساسية منتجات الألبان، ويحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.



القيمة الغذائية للسمن

بالنسبة للفوائد الغذائية، تحتوي ملعقة السمن على 115 سعرة حرارية، و 9.3 جرام من الدهون المشبعة، و 0 كربوهيدرات، و 38.4 جرام من الكوليسترول.



الكونسلتو الطبي