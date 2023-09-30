أيهما اقل ضرراً .. الطهي باستخدام السمن أم الزبدة؟

(MENAFN
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السمن أو الزبدة عبارة عن مزيج بين الحليب والقشطة، والدهون الموجودة بمنتجات الألبان، هي غالبًا دهون مشبعة، فما الفرق بينهما؟
نستعرض في السطور التالية، الفرق بين السمن والزبدة، وأيهما أفضل لطهي الطعام.
السمنة أم الزبدة.. أيهما أفضل؟
حدد الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، النوع الأفضل لطهي الطعام بين السمن والزبدة، قائلًا إن السمن أفضل من الزبدة في طهي الطعام، لأنها تحتوي على نسب أقل من الدهون والكوليسترول الضار، وهذا بسبب تسخينها ونزع المعروف باسم "المورتة".
وأوضح أن السمنة هو شكل من أشكال الزبدة المصفاة التي تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات، فهى نقية من الدهون، وتعد مناسبة لمن يعانون من حساسية منتجات الألبان، ويحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.
القيمة الغذائية للسمن
بالنسبة للفوائد الغذائية، تحتوي ملعقة السمن على 115 سعرة حرارية، و 9.3 جرام من الدهون المشبعة، و 0 كربوهيدرات، و 38.4 جرام من الكوليسترول.
الكونسلتو الطبي
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