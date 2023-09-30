Saturday, 30 September 2023 03:49 GMT

أيهما اقل ضرراً .. الطهي باستخدام السمن أم الزبدة؟

9/30/2023 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- السمن أو الزبدة عبارة عن مزيج بين الحليب والقشطة، والدهون الموجودة بمنتجات الألبان، هي غالبًا دهون مشبعة، فما الفرق بينهما؟
نستعرض في السطور التالية، الفرق بين السمن والزبدة، وأيهما أفضل لطهي الطعام.
السمنة أم الزبدة.. أيهما أفضل؟
حدد الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، النوع الأفضل لطهي الطعام بين السمن والزبدة، قائلًا إن السمن أفضل من الزبدة في طهي الطعام، لأنها تحتوي على نسب أقل من الدهون والكوليسترول الضار، وهذا بسبب تسخينها ونزع المعروف باسم "المورتة".

وأوضح أن السمنة هو شكل من أشكال الزبدة المصفاة التي تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات، فهى نقية من الدهون، وتعد مناسبة لمن يعانون من حساسية منتجات الألبان، ويحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.


القيمة الغذائية للسمن
بالنسبة للفوائد الغذائية، تحتوي ملعقة السمن على 115 سعرة حرارية، و 9.3 جرام من الدهون المشبعة، و 0 كربوهيدرات، و 38.4 جرام من الكوليسترول.

الكونسلتو الطبي


MENAFN30092023000208011052ID1107169086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث