مجدلاني: نعكف حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال وزير التنمية الاجتماعية إن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن يوفر لهم المساعدات والخدمات المختلفة وهذا بات أمر ملح وضروري ويشكل نقلة نوعية في خدمات كبار السن التي تقدمها الوزارة والحكومة ككل، وذلك لتحسين أوضاع كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم."

وأوضح الوزير في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر تشرين أول أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO انجزت دراسة وطنية لتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام لعام 2005 والتي توفر مخصص اجتماعي لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم ، ودراسة اخرى بخصوص تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية والاقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين.

وتابع " ويتم العمل على تأسيس ائتلاف وطني لكبار السن يضم الجمعيات العاملة والفاعلة في قطاع كبار السن يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال النهوض بالبرامج والخدمات المقدمة لكبار السن من قبل الجمعيات والوزارة،

وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في العمل المشترك، بالاضافة دعم الجمعيات وتوجيه الممولين لدعم برامج الجمعيات العاملة مع كبار السن بما يعود بالفائدة على كبار السن."

وأكد مجدلاني أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم.

وأضاف تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 69 ألف و 315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، بالاضافة الى توفير التأمين الصحي ل 70 ألف من كبار السن ، كما ويقوم 12 مرشد اجتماعي بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة

توفر الرعاية الايوائية المجانية الشاملة ل93 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في اريحا اضافة لشراء الخدمة الايوائية ل150 من كبار السن من عدة جمعيات خيرية ".

هذا وتنظم الوزارة عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عدداً من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 1200 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الايوائية اضافة لتوفير الادوية والاجهزة الطبية المساندة والرعاية المنزلية ل 1180 من كبار السن ذلك بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية ل1430 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء.

من جهة أخرى تعمل الوزارة مع الشركاء على توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم العاملة مع كبار السن ممن يعملون في مركز بيت الاجداد والمؤسسات الايوائية والمديريات.

يذكر أن عدد كبار السن بلغ 320 ألف فرد ويشكلون ما نسبته (5.5%) من مجمل عدد السكان في فلسطين، وعلى الرغم من نسبتهم القليلة الا انهم يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون تحديات متعددة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والحقوقي.