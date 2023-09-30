قوات الاحتلال تقتحم جلبون شمال جنين وتداهم محال تجارية

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحال التجارية، وحطمت كاميرا مراقبة في أحدها يعود للمواطن محمود ياسين أبو الرب، وأعطبت إطارات مركبة المواطن محمد طلال أبو الرب، وألحقت أضرارا بها.

وأضاف أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام وحملات مداهمة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إضافة الى الاستيلاء على أسطح منازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية.



