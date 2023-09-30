قوات الاحتلال تقتحم جلبون شمال جنين وتداهم محال تجارية

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية جلبون، شمال شرق جنين.
وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحال التجارية، وحطمت كاميرا مراقبة في أحدها يعود للمواطن محمود ياسين أبو الرب، وأعطبت إطارات مركبة المواطن محمد طلال أبو الرب، وألحقت أضرارا بها.
وأضاف أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام وحملات مداهمة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إضافة الى الاستيلاء على أسطح منازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية.
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