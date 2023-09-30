Saturday, 30 September 2023 03:49 GMT

قوات الاحتلال تقتحم جلبون شمال جنين وتداهم محال تجارية

9/30/2023 8:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحال التجارية، وحطمت كاميرا مراقبة في أحدها يعود للمواطن محمود ياسين أبو الرب، وأعطبت إطارات مركبة المواطن محمد طلال أبو الرب، وألحقت أضرارا بها.

وأضاف أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام وحملات مداهمة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إضافة الى الاستيلاء على أسطح منازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية.


MENAFN30092023000205011050ID1107169084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث