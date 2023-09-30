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الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

9/30/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل، فيما أكد أن عقود الربط مع باقي الدول ماضية بشكل صحيح.


وقال فاضل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع ):"إن كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً الى أن الربط الأردني أنجز بالكامل من خلال الحدود، وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".


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