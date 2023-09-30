الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل، فيما أكد أن عقود الربط مع باقي الدول ماضية بشكل صحيح.
وقال فاضل، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع ):"إن كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً الى أن الربط الأردني أنجز بالكامل من خلال الحدود، وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".
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