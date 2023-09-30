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عبير شمس الدين: مشاهد القبلات تحرك المشاعر

9/30/2023 7:28:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ترفض الممثلة السورية عبير شمس الدين أداء أي مشهد فني يتضمن وجود قبلة، معتبرة أن مشاهد القبلات "تحرك مشاعر الفنانين".

وقالت عبير شمس الدين في لقائها مع برنامج "شو القصة" إن مشاهد القبلات لا يمكن إدراجها ضمن إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي فقط.

وأيدت الممثلة السورية الظهور في الأدوار الجريئة كالراقصات أو فتيات الليل، إذا كان الهدف توصيل رسائل إنسانية إلى الجمهور، ولكن مع ضرورة الابتعاد عن "الوقاحة بالعرض".

وأضافت أنها أخذت حقها الكامل في الدراما السورية، وقدمت نفسها وموهبتها بالشكل الصحيح، لكنها ابتعدت فترة عن الأضواء بسبب انشغالها بعائلتها وأطفالها الثلاث، مؤكدة أنها ليست نادمة على هذه الخطوة.

وتطرقت "شمس الدين" إلى علاقتها بزملائها الفنانين، مؤكدة أن الممثلة السورية جيني إسبر أقرب صديقاتها، ووصفتها بـ"الحنونة والخلوقة والحقيقية"، نافية وجود أي خلافات بينها وبين الممثل معتصم النهار.

وأشارت إلى أن الشائعات تلاحقها باستمرار بسبب عدم حديثها عن حياتها الشخصية، نافية شائعة محاولة الانتحار، كما أشارت إلى تعرضها للخيانة من قبل زوجها السابق، لكنها لم تنفصل عنه وتقبلت الأمر.

وختمت قائلة: "أسامح الرجل على خيانته، وأبرر ذلك بضعفه أمام المغريات، إضافة إلى وجود فراغ عاطفي لديه"، مشيرة إلى تعرضها للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، وهو ما دفعها لضربه بالمثل.

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