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السيسي للمصريين متحدثا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: أمامكم فرصة للتغيير

9/30/2023 7:28:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري ، اليوم "السبت" ، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، تعقيبا على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

وأضاف السيسي أن "جزءا كبيرا من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه".

وأشار إلى أن "مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والانجاز" اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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