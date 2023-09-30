طيران الإمارات تستهلك 17 طناً من «القهوة» على متن طائراتها كل عام

تسلّط طيران الإمارات الضوء في يوم القهوة العالمي، الأول من أكتوبر، على تشكيلة واسعة من القهوة الفاخرة التي تُقدّم في صالات عملائها في المطارات وعلى رحلاتها إلى نحو 140 وجهة حول العالم.

وتستهلك طيران الإمارات أكثر من 17 طناً من القهوة على متن طائراتها كل عام، وتعمل مع مجموعة من الموردين بما في ذلك لافازا، وكوفي بلانيت، وشركة نيروبي للقهوة والشاي، وغيرهم من الموردين المستقلين على مستوى العالم. ويحصل ركاب الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة على القهوة مرة أو مرتين خلال رحلاتهم، بينما يمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الطلب من قائمة القهوة حسب الرغبة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخيارات، مثل القهوة منزوعة الكافيين والكابتشينو والقهوة المثلجة، والاميركانو والاسبريسو والماكيتو، بالإضافة إلى القهوة العربية بالهيل والزعفران. وتُصنع هذه الأصناف جميعاً من حبوب لافازا التي تحتوي على روائح الجوز وشراب القيقب أو الكاكاو والفلفل الأسود. ويمكن لذوّاقة القهوة أيضاً الاستمتاع بحلوى "أفوجاتو أل كافيه"، حيث يُسكب الإسبريسو فوق الآيس كريم.

وتتعاون طيران الإمارات مع شركة "كوفي بلانيت" الإماراتية منذ العقد الماضي لإنتاج القهوة للمناسبات الخاصة. وتقوم "كوفي بلانيت"، التي تستورد الحبوب الخضراء من أكثر من 23 دولة، بتحميص وإنتاج حبوب البن والبن المطحون بعناية، بالإضافة إلى تصنيع الكبسولات القابلة للتحلل الحيوي في دبي. وتعمل طيران الإمارات أيضاً مع "كوفي بلانيت" لابتكار مشروبات للمناسبات الخاصة مثل عيد الميلاد وعيد الحب، مثل الموكا مع الورد أو لاتيه البرتقال.

وفي الدرجتين الأولى والأعمال، تتعاون طيران الإمارات مع قهوة "لافازا"، وهي شركة إيطالية لتصنيع منتجات القهوة تأسست في تورينو عام 1895 على يد لويجي لافازا.

منضدة للقهوة

وتخصص طيران الإمارات في صالة الدرجة الأولى، في الكونكورس B بمطار دبي الدولي، منضدة للقهوة حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من ثلاثة أنواع، على يد خبراء يقترحون أفضل أنواع القهوة التي تناسب تفضيلات العملاء. وتتغير الاختيارات كل شهرين حتى يتمكن المسافرون من تذوق مختلف النكهات من جميع أنحاء العالم.

وتضم صالات الدرجتين الأولى والأعمال أيضاً مقهى كوستا كوفي، إحدى شركات التجزئة التابعة لشركة الإمارات للترفيه، حيث تُقدّم للعملاء تشكيلة واسعة من القهوة والأطعمة الخفيفة مجاناً.

تدريب طاقم الطائرة

يتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، حيث يتعرفون على أصول القهوة وخلطاتها المختلفة وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل. وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم فيما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من طيران الإمارات. كما يُؤخذ في الاعتبار جودة المياه المستخدمة في صنع القهوة، حيث تحرص طيران الإمارات على ضمان أن توفر خزانات المياه والمعدات المستخدمة في النقل وخطوط الإمداد مياهاً صالحة للشرب بشكل مثالي، من خلال التعقيم والصيانة والتدقيق المنتظم.

تاريخ القهوة

تفيد المراجع التاريخية أن أصول القهوة تعود إلى إثيوبيا، حيث تقول الأسطورة أن أحد رعاة الماعز لاحظ التأثيرات المحفزة لحبوب القهوة عندما زاد نشاط ماعزه بعد تناولها. وفي القرن الخامس عشر، شقت القهوة طريقها إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أصبحت مكوّنا رئيسياً في ثقافة المنطقة. وظهرت أولى مقاهي العالم في الشرق الأوسط، وسرعان ما انتشرت رائحة القهوة التي لا تقاوم وخصائصها المنشطة في أوروبا وخارجها، ما أدى إلى إنشاء مزارع البن في الأميركتين. وأصبحت القهوة اليوم طقساً ثقافياً عالمياً ومشروباً محبباً في جميع أنحاء العالم.



