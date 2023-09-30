10.7 ملايين درهم ثمناً لخاتم من الألماس الأخضر بمعرض «الساعات والمجوهرات»

تشهد أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تتواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي في مركز إكسبو الشارقة عرضاً متألقاً لأندر وأروع التصاميم العالمية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة والتي تقدمها أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية ضمن النسخة الـ 52 من المعرض الذي يختتم فعالياته مساء غدٍ الأحد.

وحيث يجتمع التفرد والحداثة مع الأصالة والرقي يقدم الحدث عرضاً لمجموعة فنية من التصاميم الفريدة من أبرزها خاتم «ساكورا» النادر المصنوع من الألماس الأخضر عيار 18 قيراطاً الذي قدمته شركة سيليخوف للألماس، وبلغ سعره 2.9 مليون دولار(10.7 ملايين درهم)، في حين قدمت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 قيراطاً، بسعر 1.5 مليون درهم، وشهد الحدث تصاميم فنية متميزة من العنبر قدمها عمبر اميز، والتي تضمنت نسخة مصغرة من قصر الإمارات مصنوعة من العنبر الأصفر، كما حظي زوار المعرض بفرصة لمشاهدة واقتناء أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات المستوحاة من الثقافات المختلفة حول العالم من ضمنها اليابان، وفرنسا، والصين وإيطاليا.

منصة رائدة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكل منصة إقليمية رائدة للترويج للعلامات التجارية العالمية والمحلية والمبدعين والمصممين العالميين والمحليين وفرصة مثالية للكشف عن أحدث مشغولاتهم وإبداعاتهم لاسيما وأنه يستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار الذين يبحثون عن أندر التصميمات من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، وأحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم، مشيراً إلى أن سعي المشاركين لإطلاق تصاميم حصرية ونادرة وتقديم أفضل منتجات ومشغولات مؤسساتهم من الذهب والمجوهرات هي نتائج إيجابية تؤكد نجاح الحدث وريادته وتعكس حرص العارضين على تحقيق التميز بعلاماتهم التجارية وتعزيز فرصهم التسويقية من خلال هذا الحدث الإقليمي الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أحدث التصاميم

وتشارك مجوهرات جوهرة بهذه التظاهرة العالمية من خلال منصتين منفصلتين، تعرض الأولى أحدث التصاميم والمجموعات سواء التراثية أم المعاصرة من الذهب بكل عياراته وأطقم الماس للمناسبات ومجوهرات كل يوم، فيما تعرض المنصة الثانية تصاميم مذهلة وفريدة من أرقى العلامات العالمية للمصمم العالمي أناند شاه ومجموعة خاصة من دار سنسكريتي للمجوهرات.

وقال محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «يسعدنا دائماً في مجوهرات جوهرة المشاركة بهذا الحدث العالمي المهم والذي أصبح من أهم معارض الذهب والمجوهرات ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم، وكعادتها تقدم مجوهرات جوهرة مجموعات متجددة لأطقم الأعراس من الماس الطبيعي من مجموعة غناتي الخاصة بالموسم المقبل للأعراس بالإضافة إلى مجموعة من التشكيلات التراثية عيار 21 مثل تشكيلة شناف وطبلة وغيرها».

وأضاف: «جديدنا في هذا المعرض هو عرض مجوهرات من أهم دور المجوهرات العالمية بتصاميم مذهلة وحصرية، سنقدم في منصة خاصة بمجوهرات جوهرة، كما سنقدم في المعرض خصماً حصرياً يصل إلى 60% على مجموعة مختارة من تشكيلات الماس واللؤلؤ بالإضافة إلى إجراء سحب كل يوم خاتم الماس هدية للرابح عند الشراء بقيمة 500 درهم فما فوق».

عرض متنوع

ويواصل المعرض تقديم المزيد من المفاجآت لزواره بما يتضمنه من عرض متنوع لأرقى تصاميم المجوهرات الماسية والذهب والبلاتين واللؤلؤ والمجوهرات الفضية والأحجار الكريمة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من ضمنها بار ذهب 250 غراماً وسيارة كاديلاك حديثة.