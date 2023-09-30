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ثاني أغنى رجل في العالم وملياردير روسي في قضية غسيل أموال .. بسبب ملعب للأثرياء

9/30/2023 7:28:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الادعاء العام في فرنسا إجراء تحقيقات مع الملياردير المؤسس المشارك ‏والرئيس التنفيذي لشركة "‏LVMH‏"، برنارد أرنو، بشأن صلاته مع الأوليغارشية ‏الروسية.‏

وأفاد المدعون العامون في باريس بأنهم يحققون في المعاملات المالية التي تشمل ‏رجل الأعمال الفرنسي أرنو – ثاني أغنى رجل في العالم – ورجل الأعمال ‏نيكولاي ساركيسوف.‏

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يتركز على شراء عقارات في كورشوفيل، وهو ‏منتجع للتزلج في جبال الألب الفرنسية معروف بأنه ملعب للأثرياء.‏

وحصل ساركيسوف على ممتلكات هناك من خلال صفقة قدم فيها أرنو، من خلال ‏إحدى شركاته، قرضًا، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية.‏

وقالت الصحيفة إن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عامًا، استحوذ على 14 ‏وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (نحو 17.2 ‏مليون دولار) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ ‏وقبرص.‏

وقال المحققون، بحسب صحيفة "لوموند"، إن الصفقات تبدو وكأنها تخفي مصدر الأموال وهوية المشتري النهائي، أرنو. ورفض مكتب المدعي العام في باريس التعليق على تفاصيل القضية.

ونقلت صحيفة "لوموند" عن أشخاص مقربين من أرنو قولهم إن الصفقات نُفذت في إطار القانون.

هذا وتقدر ثروة برنارد أرنو ثاني أغنى رجل في العالم بأكثر من
180 مليار دولار.

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