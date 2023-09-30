أسعار الذهب تسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية .. ويستقر عند 1850 دولاراً

سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية وفصلية وسط ‏توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وتكبد الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 4.6% وخسائر شهرية بنسبة 5%، وخسائر ‏فصلية بنسبة3.6 ‎‏%.‏

وانخفض السعر الفوري للذهب يوم الجمعة 0.8% إلى 1850.44 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى له في أكثر من ‏ستة أشهر.



وأغلقت العقود الأمريكية للمعدن النفيس منخفضة 0.7% عند ‏‏1866.10 دولاراً للأوقية.‏

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب، الذي يتم تسعيره ‏بالدولار ولا يدر أي فائدة.‏

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: ‏‏"من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط ‏الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات ‏متزايدة". ‏