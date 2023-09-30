مصرع مواطن بحادث سير في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- لقي مواطن (43 عاما) من بلدة كفيرت غرب جنين، اليوم السبت، مصرعه جراء تعرضه لحادث سير في منطقة واد برقين غرب المدينة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات نتج عنه اصابة شخص وزوجته وأبنائه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.
وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المتسبب بالحادث وباشر خبراء حوادث السير بشرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.
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