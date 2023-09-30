نصائح طبية للتغلب على الأنفلونزا بسرعة وبدون عواقب

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- أشار فريق من الأطباء الروس إلى ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض.

يرتبط فصل الخريف تقليديا بنزلات البرد وانتشار الأمراض الفيروسية، وفي العام الجاري، بالإضافة إلى الأنفلونزا، يواجه الروس أيضا أنواعا جديدة من فيروس كورونا.



وتحدثت صحيفة "ريدوس" الإلكترونية الروسية عن كيفية التغلب على العدوى الفيروسية بسرعة وبدون عواقب. ويحذر الأطباء، حسب الصحيفة،

من أننا قد نواجه في الخريف الجاري نشاطا فيروسيا متزايدا.

وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة في معدل الإصابات لا تصاحبها حاليا زيادة هائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات. ومع ذلك، على كل حال يجب اتخاذ خطوات احترازية من شأنها الحفاظ على الصحة. وعلى وجه الخصوص، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا و"كوفيد".

ويوصي الخبراء أيضا بالاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات. ومع ذلك، فإن موعد تعاطي الأدوية يعتبر أمرا مهما للغاية، ومن الأفضل القيام بذلك في اليوميْن الأوليْن بعد ظهور علامات المرض. ويقول الأطباء إن المرض في هذه الحال سيمر بسهولة أكبر وسينخفض ​​​​خطر حدوث مضاعفات.

يذكر أن غالبية سكان العالم أصيبوا، ولو مرة واحدة، بفيروس كورونا. ومن المرجح أنه

سيكون مكتوب على جميعا في العقود المقبلة، أن نعاني من "كورونا" أكثر من مرة. بينما يختلف الباحثون حول مدى خطورة حالات الإصابة مرة أخرى وما إذا كان يمكن لـ"كوفيد-19" أن يسبب تغييرات دائمة في جهاز المناعة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا



