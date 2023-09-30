الخطوط اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN- قال 4 مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، لم يكشفوا عن هوياتهم، إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن، ردًا على منع الحوثيين الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأضاف مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن، في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين للإفراج عن أموال الشركة، التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت المصادر إن الشركة اقترحت أن تحصل ميليشيات الحوثيين على 70% من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 %، إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها من بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر، داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.

واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، في أبريل/ نيسان 2022.

رويترز

