الخطوط اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN- قال 4 مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، لم يكشفوا عن هوياتهم، إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن، ردًا على منع الحوثيين الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
وأضاف مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن، في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين للإفراج عن أموال الشركة، التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.
وقالت المصادر إن الشركة اقترحت أن تحصل ميليشيات الحوثيين على 70% من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 %، إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.
وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها من بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر، داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.
واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، في أبريل/ نيسان 2022.
رويترز
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