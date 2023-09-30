إحباط محاولة تسلل شخصين من الأردن للعراق

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- Amman Net)
إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 11 تشرين الأول المقبل
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تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. إحباط محاولة تسلل شخصين من الأردن للعراق 09/30/2023 - 13:21 عمان ن
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء الجمعة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين من الأردن للعراق.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: 'إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز الحدود من شخصين من جنسية عربية بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى الأراضي العراقية.
وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
المملكة
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