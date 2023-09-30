إحباط محاولة تسلل شخصين من الأردن للعراق

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أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء الجمعة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخصين من الأردن للعراق.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: 'إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز الحدود من شخصين من جنسية عربية بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى الأراضي العراقية.

وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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