وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء
التاريخ
9/30/2023 7:14:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.
كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.
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