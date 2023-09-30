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وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

9/30/2023 7:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.
كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.



















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