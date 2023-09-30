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تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

9/30/2023 7:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم السبت تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيلول الحالي.

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