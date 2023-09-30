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انطلاق المؤتمر الدولي للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

9/30/2023 7:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيستمر ليومين متتاليين، وبحضور عدد واسع من شخصيات ومؤسسات وازنة ومن أبناء الجالية الفلسطينية في إسبانيا.


وانطلق المؤتمر تحت شعار الوقف الفوري لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ومن أجل استرداد جثامين الشهداء، وخاصة الأسرى منهم.


ومن المقرر أن يتناول ويناقش المؤتمر أثناء جلسات أعماله العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الوطنية الأسيرة مثل الإهمال الطبي المتعمد، الأطفال المعتقلين، جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاعتقال الإداري الغير قانوني وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بالإضافة لفضح وتعرية كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

صفا


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