مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، تراجعات اسبوعية وشهرية وفصلية، وذلك في ظل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.
وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار والذي لا يدر عائداً.
وخلال الأسبوع الماضي، هبط المعدن الأصفر بنسبة بلغت 3.98% ، ليصل إلى 1848.63 دولار للأونصة.
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