مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، تراجعات اسبوعية وشهرية وفصلية، وذلك في ظل التوقعات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.



وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار والذي لا يدر عائداً.



وخلال الأسبوع الماضي، هبط المعدن الأصفر بنسبة بلغت 3.98% ، ليصل إلى 1848.63 دولار للأونصة.

