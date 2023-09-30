العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين.. تختفي بعد دقائق من الراحة

MENAFN - Al Wakeel News)لا يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول عادةً أي أعراض حتى ترتفع مستوياته بشكل خطير.



وكشف الطبيب الصيدلي عباس الكناني، عن العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل كبير، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، قد لا تكون هناك أي أعراض، ولكن هذا الأمر يمكن أن يتغير عندما تصبح المستويات مرتفعة بشكل خطير.

وحذر عباس كناني، الصيدلي في صيدلية كيميست كليك أونلاين البريطانية، من مرض الشريان المحيطي (PAD).



وقال الكناني: "يمكن أن يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تتراكم الترسبات في جدران الشرايين، مما يمنع تدفق الدم في الشرايين التي تزود الساقين والقدمين بالدم، وكذلك الكليتين والذراعين والمعدة".

والعلامة الأولى لهذه الحالة، الناجمة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، هي "ألم في الساقين عند المشي، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة".



ويُشار إلى هذا الأمر طبيًا بـ"العرج المتقطع"، والذي يؤثر على كلا الساقين في نفس الوقت، ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن تشعر بألم أكثر شدة في ساق واحدة مقارنة بالأخرى.



وأضاف الكناني: "يمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد وقد يتوقف بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك".



يمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:

التشنج

التعب

الألم في ساقيك أثناء ممارسة الرياضة

عدم الراحة في ساقيك وقدميك.



وينصح الكناني بضرورة زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء ممارسة الرياضة.

مصراوي