الطيران المدني يكشف حقيقة تعليق رحلات جوية الى الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن الأردن "لم يُبلغ حتى الآن" بتعليق الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى المملكة خلال الشهر المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن 4 مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، بأن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن، ردا على منع إدارة جماعة الحوثي، الشركة، من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
مستو أوضح ، أن الشركة تشغل حاليا 6 رحلات أسبوعيا بين صنعاء والأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني منحت تصاريح لتشغيل الرحلات بحسب الطلب.
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