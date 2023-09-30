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الطيران المدني يكشف حقيقة تعليق رحلات جوية الى الاردن

9/30/2023 7:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، السبت، إن الأردن "لم يُبلغ حتى الآن" بتعليق الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى المملكة خلال الشهر المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن 4 مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية، بأن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن، ردا على منع إدارة جماعة الحوثي، الشركة، من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
مستو أوضح ، أن الشركة تشغل حاليا 6 رحلات أسبوعيا بين صنعاء والأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني منحت تصاريح لتشغيل الرحلات بحسب الطلب.

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