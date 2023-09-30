شاكيرا ستحيي حفلاً بموسم الرياض

(MENAFN
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تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل غنائي خلال موسم الرياض.
وكشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن التعاقد مع شاكيرا لتقديم حفل غنائي في موسم الرياض.
وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب إنه تعاقد مع شاكيرا لتقديم حفل في موسم الرياض، كذلك هناك أكثر من سفير من بينهم الفنان المصري أحمد عز.
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