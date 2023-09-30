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شاكيرا ستحيي حفلاً بموسم الرياض

9/30/2023 7:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل غنائي خلال موسم الرياض.
وكشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن التعاقد مع شاكيرا لتقديم حفل غنائي في موسم الرياض.


وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب إنه تعاقد مع شاكيرا لتقديم حفل في موسم الرياض، كذلك هناك أكثر من سفير من بينهم الفنان المصري أحمد عز.

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