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انغام تتوقف عن الغناء خلال حفلها في الكويت بسبب ما فعله ابنها: سأتركه لكم وأنتم تصرفوا معه

9/30/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأ ابن الفنانة المصرية أنغام ، والدته والجمهور، خلال حفل افتتاح مهرجان "ليلة عمر" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، حيث صعد على المسرح .
وفور رؤيته، توقفت انغام عن الغناء وقدمته للجمهور: "عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم".


وتابعت: "علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى، سوف أتركه لكم وأنتم تصرفوا معه".


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