الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة غدا الاحد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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