الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة غدا الاحد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.