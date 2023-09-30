البنك العربي يدعم حملة العودة إلى المدارس بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها البنك العربي لدعم الأطفال والتعليم في كل عام، قام البنك بالتبرع بأكثر من 900 حقيبة مدرسية ضمن حملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والتي تستهدف مختلف محافظات المملكة.

وقد شارك مجموعة من موظفي البنك بتوزيع الحقائب على طلاب المدارس خلال هذه الحملة، حيث تحتوي كل حقيبة مدرسية على القرطاسية اللازمة من أقلام ودفاتر ومقلمة وغيرها.

وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر في تأمين مستلزمات المدرسة وذلك انطلاقاً من حرص البنك العربي على تقديم الدعم للطلاب الأقل حظاً وتعزيز حب التعليم لديهم وزيادة حماسهم للمدرسة بشكل كبير.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.