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استراليا .. شخص يلقى حتفه اثناء رحلة صيد بطريقة غير متوقعة !

9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت السلطات الاسترالية إن رجلا لقي حتفه ونُقل آخر الى المستشفى اليوم السبت بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.


وقالت الشرطة الاسترالية إنه تم انتشال رجل فاقدا للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

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