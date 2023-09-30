استراليا .. شخص يلقى حتفه اثناء رحلة صيد بطريقة غير متوقعة !
التاريخ
9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت السلطات الاسترالية إن رجلا لقي حتفه ونُقل آخر الى المستشفى اليوم السبت بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.
وقالت الشرطة الاسترالية إنه تم انتشال رجل فاقدا للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.
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