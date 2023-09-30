ليبيا.. خبراء يقترحون إنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قدّم 9 خبراء ليبيين، مقترحاً من 7 نقاط، لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا بداية الشهر الحالي.
وكشف الإعصار ضعف البنية التحتية في ليبيا، وأكد الحاجة إلى استراتيجية وطنية لإنشاء بنية تحتية جيّدة تواجه عواقب التغيرات المناخية.
وشدد المقترح على تنفيذ مخطّط سليم لإعادة الإعمار، وهو ما سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المعيشة.
واقترح الخبراء إصدار قانون لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقا لاحتياجاتها.
MENAFN30092023000208011052ID1107168956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.