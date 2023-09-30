ليبيا.. خبراء يقترحون إنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم 9 خبراء ليبيين، مقترحاً من 7 نقاط، لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا بداية الشهر الحالي.



وكشف الإعصار ضعف البنية التحتية في ليبيا، وأكد الحاجة إلى استراتيجية وطنية لإنشاء بنية تحتية جيّدة تواجه عواقب التغيرات المناخية.



وشدد المقترح على تنفيذ مخطّط سليم لإعادة الإعمار، وهو ما سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المعيشة.

واقترح الخبراء إصدار قانون لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقا لاحتياجاتها.