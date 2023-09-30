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الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراه أو الماجستير على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.
لتقديم الطلبات عبر الرابط الآتي ( انقر هنا )

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