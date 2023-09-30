الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم
التاريخ
9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس، والتعاقد مع محاضرين متفرغين من حملة الدكتوراه أو الماجستير على أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة الأردنية.
لتقديم الطلبات عبر الرابط الآتي ( انقر هنا )
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