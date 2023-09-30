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نوعان من الخضار لا تضعهما بالثلاجة

9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل يجب تخزين جميع أنواع الخضار والفاكهة في الثلاجة؟ الإجابة: "لا". وفي الواقع، هناك العديد من الأنواع التي يجب تخزينها في مكان جاف ومظلم، أي في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن أشعة الشمس.
نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة بأبرز أنواع الخضار والفاكهة التي لا تحتاج إلى وضعها في الثلاجة.


ويأتي من بينها:
البصل والبطاطا: لا تحتاج إلى التبريد، ويمكن تخزينها في مكان جاف ومظلم.


الموز: يُحفظ في وعاء الفاكهة خلال الأيام الثلاثة الأولى خارج الثلاجة، ثم يُحفظ في كيس ورقي ويُبرّد في الثلاجة.


التفاح: يخزن في وعاء الفاكهة لأول خمسة أيام، ثم يُبرّد في الثلاجة.


الجريب فروت: يمكن تخزينها خارج الثلاجة لسبعة أيام.

سي ان ان


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