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الدفاع الرومانية حذرت منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي للانتهاك

9/30/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الدفاع الرومانية الليلة الماضية سكان منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي الروماني للانتهاك.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: "بعد رصد مجموعات من المسيرات الجوية المتجهة إلى الأراضي الأوكرانية القريبة من الحدود مع رومانيا، نبهت وزارة الدفاع الرومانية الهيئات الوطنية ذات العلاقة بضرورة تحذير سكان منطقتي تولتشا وغالاتس. وأشار نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني إلى احتمال حدوث انتهاك للمجال الجوي الوطني".


ووفقا للوزارة، تم توجيه قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المناطق المحيطة بمدينة غالاتس حيث تم تسجيل الإشارة الرادارية المذكورة.

RT

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