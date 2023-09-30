إصابة صيادين برصاص الاحتلال شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب صيادان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صوبهما خلال عملهما في بحر شمال محافظة غزة.
وقالت مصادر، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال محافظة غزة، ما أدى لإصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلا على إثرها إلى المستشفى.
يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
وفا
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