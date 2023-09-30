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إصابة صيادين برصاص الاحتلال شمال غزة

9/30/2023 6:13:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب صيادان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صوبهما خلال عملهما في بحر شمال محافظة غزة.


وقالت مصادر، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال محافظة غزة، ما أدى لإصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلا على إثرها إلى المستشفى.


يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

وفا


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