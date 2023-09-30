البرلمان الفرنسي يرفض تصويتا جديدا على حجب الثقة عن الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - للمرة الثانية خلال عام نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة لم تحصل على سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا لسحب الثقة.وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.



وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.



وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.



وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.



ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

RT