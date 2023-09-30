وفاة فلسطيني بحادث سير في جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي فلسطيني (43 عاما) من بلدة كفيرت غرب جنين، اليوم السبت، مصرعه جراء تعرضه لحادث سير في منطقة واد برقين غرب المدينة.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات نتج عنه اصابة شخص وزوجته وأبنائه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي وقت لاحق أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.



وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المتسبب بالحادث وباشر خبراء حوادث السير بشرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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