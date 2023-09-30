فرقة الرواد الفنية تتألق في مهرجان الموسيقى الدولي في ستراسبورغ بفرنسا

(MENAFN
- Palestine News Network )
ستراسبورغ /PNN / قدمت فرقة الرواد الفنية عرضها الفني من لوحات للدبكة الشعبية الفلسطينية والفولكلور والتراث الفلسطيني وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الذي أقيم في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
وشهد المهرجان، الذي امتد لعدة أيام، مشاركة العديد من الفرق الفنية العالمية واستقطب جمهوراً عالمياً متنوعاً يمثل مختلف الثقافات. تركت فرقة الرواد الفنية انطباعًا رائعًا، حيث عرضت التراث الثقافي الفلسطيني والمواهب الفنية لفلسطين على المسرح الدولي في ستراسبورغ .
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