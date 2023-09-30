الجغبير : إيصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مبينا أن تكلفة الإنتاج العالية، لا سيما أسعار الطاقة.
وأشار الجغبير خلال مشاركته في لقاء تعريفي بالخدمات التي تقدمها شركة غاز الأردن المسال في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بالسيارات، الذي تقدمه شركة غاز الأردن المسال، من شأنه توفير أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً في منطقة حقل الريشة.
وبين الجغبير أن ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من حيث أثره في المساهمة بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الاستفادة من الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي حتى الآن لم تكن بالشكل المطلوب، بفعل الارتفاع الكبير في كلف الاستثمار الأولية للبنية التحتية اللازمة لإيصاله بالأنابيب للمصانع.
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