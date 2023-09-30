الجغبير : إيصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مبينا أن تكلفة الإنتاج العالية، لا سيما أسعار الطاقة.



وأشار الجغبير خلال مشاركته في لقاء تعريفي بالخدمات التي تقدمها شركة غاز الأردن المسال في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بالسيارات، الذي تقدمه شركة غاز الأردن المسال، من شأنه توفير أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً في منطقة حقل الريشة.



وبين الجغبير أن ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من حيث أثره في المساهمة بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأوضح أن الاستفادة من الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي حتى الآن لم تكن بالشكل المطلوب، بفعل الارتفاع الكبير في كلف الاستثمار الأولية للبنية التحتية اللازمة لإيصاله بالأنابيب للمصانع.