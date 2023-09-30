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ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

9/30/2023 6:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها تركيا .


وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني لتركيا عند B.


وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي".

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