ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها تركيا .
وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني لتركيا عند B.
وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي".
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