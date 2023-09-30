قبيلات تروي قصة دكتور صيدلي يعمل بقلي الفلافل

MENAFN - Khaberni) خبرني - كتبت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة، نجوى قبيلات، منشورا عبر صفحتها في فيسبوك، تطرقت فيه لقصة شاب يحمل بكالوريوس دكتور صيدلة، ويعمل في قلي الفلافل.

وتاليا نص ما كتبته قبيلات:



لم تستوقفني ليلة الأمس حبات الفلافل التي اشتريتها ولا علبة الحمص التي ترافقها، رغم لذة الطعم ونظافة المطعم..

ما استوقفني هو ذلك الذي يقف خلف (صاج الفلافل) يرمي فيه ببراعة حبات الفلافل؛ لتتفلفل بالزيت الذي يغلي، كما يغلي داخله بالتأكيد ذاك الشاب الذي يحمل بكالوريوس دكتور صيدلة وتقاذفته الأيام وفرص العمل ليجد نفسه في هذا المكان الذي يشهد له بحسن الأداء والأخلاص لفرصة عمل كفته شر مسألة الناس..

لمثله أنحني احتراما وتقديرا..

وبعد دقائق ركبت تكسي لاستكمل جولتي، وإذا بشاب وسيم بكل أدب وابتسامة لطيفة، لوين "يا خالة" رددت إليه الكلام بذات الأسلوب اللطيف "يا بعد خالتك لبيتي في القرية"

وأيضا من باب الفضول والله من وراء القصد، سألته عن مؤهله وإذ به لا يقل عن سابقه فهو يحمل بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جدا ومعدل في التوجيهي بالتسعين..

يا للروعة وللعجب..

لكم تحية تقدير واحترام أحبتي على ما بذلتم وتبذلون لتأمين لقمة العيش بحلال..