3 مشاريع مؤثّرة تفوز بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمع

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنتأورنج الأردنعن أسماء الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى في النسخة المحلية السابعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية(OSVP 2023)التي تسعى لتكريم المشاريع المبتكرة التي توفّر حلولاً مجتمعية فعّالة في مختلف المجالات مثل الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، مع التركيز على الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.





وخلال حفل الإعلان، تمّ عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 97 مشروعاً متقدّماً والتي قامت بتقييمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء في المجال الريادي والتقني، حيث فاز مهند السوقي عن شركة

Talent Space

بجائزة المركز الأول وقيمتها 5 آلاف دينار وتوفيق قفاف عن شركة

Jusoor Labs

بجائزة المركز الثاني وقيمتها 3 آلاف دينار وهبة أسعد عن شركة

Smart WTI

بالمركز الثالث وقيمتها ألفا دينار أردني.





وبفوزها في النسخة المحلية من الجائزة، تأهلت المشاريع الفائزة للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة الجائزة الأولى ضمنها 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات بقيمة 20 ألف يورو.





وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية هذه الجائزة في دعم المشاريع التي تسهم في تقديم حلول لتحديات البيئة والمجتمع وخاصة التغير المناخي، معبّراً عن فخره بشركة

iROLE

الأردنية الناشئة التي

فازت بجائزة

المشاريع النسائية بقيمة 20 ألف يورو ضمن منافسات النسخة الدولية من الجائزة العام الماضي.





وهنّأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، المشاريع الفائزة بالنسخة السابعة التي تجسّد التزام أورنج بدعم ثقافة الابتكار، وتمنّت لهم التوفيق في النسخة الدولية، لافتةً إلى أهمية جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تدعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو ذات الأثر البيئي أو المجتمعي لتمنحها فرصة جذب المستثمرين وتحقيق تأثير فاعل بابتكاراتهم.





وشكرت الدبابنة كافة المشاركين على اتخاذهم المبادرة لتسخير التكنولوجيا في ابتكارات تحسّن من جودة الحياة وتسهم في التنمية، كما وجّهت شكرها إلى جميع أعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في دعم منظومة الريادة، وذلك ضمن مسؤولية أورنج الاجتماعية التي تعدّ الريادة محوراً أساسياً ومحرّكاً للنمو.





وشجّعت أورنج الأردن الشركات السبعة المتأهلة على مواصلة طريقها الريادي والمشاركة في نسخة العام المقبل من الجائزة، حيث وصل إلى المرحلة النهائية هذا العام كل من ريم السميرات عن شركة

Womotive، جاسر الحراسيس عن روبوتنا، زياد أبو عياش عن

Sannula، بيان العبداللات

عن

Adadk، فيصل العرموطي عن

DoorBox، يزن تادرس

عن

Math Mania،

مجدي القضاة عن

O2 Dive Experience.

تشمل لجنة التحكيم للنسخة المحلية كلاً من المهندس نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، فداء الطاهر، الشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، ديما بيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، غدير خفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، سمر دودين، المدير الإقليمي ومدير البرامج في رواد التنمية– الأردن، د. يزن الزين، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية، والمهندسة رنا الدبابنة، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن.



