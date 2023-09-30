مكتوم بن محمد: فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية بالإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الأفكار تبقى مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً
قال سموه عبر حسابه في منصة "إكس" : "تبقى الأفكار مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً".
وأضاف سموه "استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهم السياحي الفريد من نوعه“Go Gravity” في حتّا في 2018، وبدأوا بتوفير نشاط سياحي واحد إلى أن وصلوا اليوم في موسمهم السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحموا القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح. اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم. فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً».
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