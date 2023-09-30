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مكتوم بن محمد: فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية بالإمارات

9/30/2023 5:28:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الأفكار تبقى مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً

قال سموه عبر حسابه في منصة "إكس" : "تبقى الأفكار مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً".

وأضاف سموه "استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهم السياحي الفريد من نوعه“Go Gravity” في حتّا في 2018، وبدأوا بتوفير نشاط سياحي واحد إلى أن وصلوا اليوم في موسمهم السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحموا القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح. اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم. فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً».

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