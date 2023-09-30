أسهم الإمارات تضيف 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة استنادا لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال العام الجاري، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.548 تريليون درهم في آخر جلسات سبتمبر الجاري، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و696.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 321.6 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 243.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و77.6 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 87.2 مليار سهم منها 44.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و42.6 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 4 ملايين صفقة في السوقين.

- سوق أبوظبي .

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية سبتمبر الجاري عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة، وارتفع مؤشر العقار بنسبة 31.6% والسلع الاستهلاكية بنحو 15.6% والرعاية الصحية 7.1% والطاقة 3.6% والخدمات 2.7%.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي منذ بداية العام الجاري مرتفعاً بنسبة 161% تلاه "بلدكو" بمكاسب 85.2%، كما ارتفعت أسهم "أدنوك للحفر" 34.9%، و"الدار العقارية" 30% و"أدنوك للغاز" 23.8% و"أبوظبي الإسلامي" 23.6% و"أدنوك للامداد" 16.6% و"موانئ أبوظبي" 12.4% و"الياه سات" 7.2% و"بروج" 6.1%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 65.6 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 22.1 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 17.7 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 10.7 مليار درهم و"الدار" 9.1 مليار درهم.

- سوق دبي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 24.8% أو ما يعادل 827.5 نقطة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 4165.58 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 40.9%، والصناعة 30% والمالية 22% والخدمات 16.1%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 37.2% و"الإمارات دبي الوطني" 36.9%، و"ديوا" 10.3% و"إعمار للتطوير" 58.7% و"تيكوم" 21.8% و"العربية للطيران" 30.7% و"سالك" 33.5% و"دبي للاستثمار" 13.8% و"إمباور" 33.1%، و"سوق دبي المالي" 5.3% و"دبي الإسلامي" 2.6% فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 974% و"مصرف عجمان" 91.5%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 16.2 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 9.07 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 5.68 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 5.5 مليار درهم و"ديوا" 4.98 مليار درهم.