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خلال وقت قياسي.. نفاد باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية استعداداً للموسم الـ 28

9/30/2023 5:28:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن نفاذ كمية قياسية من باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28 المرتقب خلال وقت قياسي من طرحها للبيع اليوم"السبت" الموافق 30 سبتمبر.
وسيحصل ضيوف القرية العالمية على باقاتهم في غضون الأيام العشرة المقبلة قُبيل افتتاح فعاليات موسم القرية العالمية الـ 28 في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، مع ازدياد مستوى الترقب والتشويق لمعرفة هوية الضيف المحظوظ الذي سيعثر على الشيك الذهبي المُخبّئ في إحدى الباقات، حيث تدعو القرية العالمية ضيوفها لتوثيق لحظة استلامهم للباقة للتعرّف إلى الضيف حامل باقة كبار الشخصيات الفائز بمبلغ 28,000 درهم.

ودعت القرية العالمية ضيوفها من أصحاب باقات كبار الشخصيات إلى المشاركة في دعم عام الاستدامة لدولة الامارات من خلال غرس "بذور الأمل" التي تم اهداؤها مع باقات هذا الموسم.

كما لفت القرية العالمية عناية ضيوفها من حملة باقات كبار الشخصيات إلى تفعيل باقاتهم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني للقرية العالمية أو تطبيق الهواتف الذكية، للاستمتاع بجميع مزايا باقات كبار الشخصيات والتمكُّن من الاطلاع على لوحة التحكم المخصصة لهم.

وكشفت القرية العالمية عن عزمها طرح الباقات الحصرية والقيّمة قريباً، بما فيها الباقة العائلية للضيوف ممن لم يتمكنوا من الحصول على باقات كبار الشخصيات، بينما ستتوفّر تذاكر الدخول العامة اعتباراً من 18 أكتوبر المقبل عبر المنصّات الإلكترونية وعند بوابات دخول القرية العالمية.

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