خلال وقت قياسي.. نفاد باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية استعداداً للموسم الـ 28

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن نفاذ كمية قياسية من باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28 المرتقب خلال وقت قياسي من طرحها للبيع اليوم"السبت" الموافق 30 سبتمبر.
وسيحصل ضيوف القرية العالمية على باقاتهم في غضون الأيام العشرة المقبلة قُبيل افتتاح فعاليات موسم القرية العالمية الـ 28 في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، مع ازدياد مستوى الترقب والتشويق لمعرفة هوية الضيف المحظوظ الذي سيعثر على الشيك الذهبي المُخبّئ في إحدى الباقات، حيث تدعو القرية العالمية ضيوفها لتوثيق لحظة استلامهم للباقة للتعرّف إلى الضيف حامل باقة كبار الشخصيات الفائز بمبلغ 28,000 درهم.
ودعت القرية العالمية ضيوفها من أصحاب باقات كبار الشخصيات إلى المشاركة في دعم عام الاستدامة لدولة الامارات من خلال غرس "بذور الأمل" التي تم اهداؤها مع باقات هذا الموسم.
كما لفت القرية العالمية عناية ضيوفها من حملة باقات كبار الشخصيات إلى تفعيل باقاتهم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني للقرية العالمية أو تطبيق الهواتف الذكية، للاستمتاع بجميع مزايا باقات كبار الشخصيات والتمكُّن من الاطلاع على لوحة التحكم المخصصة لهم.
وكشفت القرية العالمية عن عزمها طرح الباقات الحصرية والقيّمة قريباً، بما فيها الباقة العائلية للضيوف ممن لم يتمكنوا من الحصول على باقات كبار الشخصيات، بينما ستتوفّر تذاكر الدخول العامة اعتباراً من 18 أكتوبر المقبل عبر المنصّات الإلكترونية وعند بوابات دخول القرية العالمية.
MENAFN30092023000110011019ID1107168901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.