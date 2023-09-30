احتقان الأنف في الصباح.. إليك الأسباب الأكثر شيوعًا

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- Khaberni) خبرني - يعد الاستيقاظ مع انسداد الأنف أمرًا شائعًا في فصلي الخريف والشتاء ويمكن أن يكون ناجمًا عن عدوى أو عدد من المشكلات الأخرى.
أسباب احتقان الأنف في الصباح يحدث احتقان الأنف نتيجة الالتهاب وتراكم المخاط في الأنف والجيوب الأنفية، مما يقلل من تدفق الهواء ويسبب الشعور بانسداد الممرات الأنفية. يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:
البرد أو الانفلونزا الأمراض الشائعة التي يمكن أن تسبب احتقان الأنف تشمل نزلات البرد والأنفلونزا. عندما يصاب شخص ما بنزلة برد أو أنفلونزا، قد يحاول جسمه القضاء على العدوى عن طريق إنتاج المخاط. المخاط والالتهاب الناجم عن العدوى يمكن أن يسبب احتقان الأنف.
حساسية يمكن أن يكون لدى الأشخاص حساسية تجاه مجموعة متنوعة من الجزيئات المحمولة بالهواء، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات. عندما يستنشق شخص ما شيئا لديه حساسية منه، يمكن أن تسبب الاستجابة المناعية مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك احتقان الأنف، وهو ما يسمى التهاب الأنف التحسسي. يعاني ما يصل إلى 30% من البالغين و40% من الأطفال من التهاب الأنف التحسسي. قد يقلل التهاب الأنف التحسسي من جودة نوم الشخص
التهاب الأنف غير التحسسي يعاني الأشخاص أحيانًا من احتقان أو عطس أو سيلان في الأنف، ويمكن أن تبدو هذه الأعراض مشابهة للحساسية ولكن لها أسباب مختلفة. تشمل أسباب التهاب الأنف غير التحسسي ما يلي:
تغيرات الطقس أو درجات الحرارة.
الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج أمراض القلب أو ضعف الانتصاب أو الاكتئاب أو القلق.
الدخان والعطور وغيرها من الروائح القوية.
طعام حار.
الحالات الطبية مثل التليف الكيسي وقصور الغدة الدرقية.
التهابات الجيوب الانفية يمكن أن يكون تراكم المخاط في الممرات الأنفية أرضًا خصبة للبكتيريا أو الفيروسات، مما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية. غالبًا ما تسبب التهابات الجيوب الأنفية احتقان الأنف وأعراضًا أخرى. آلام الوجه والصداع من الأعراض الأخرى التي يمكن أن يسببها التهاب الجيوب الأنفية، ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي زيارة الطبيب.
الأورام الحميدة الأنفية في بعض الأحيان، يحدث احتقان الأنف بسبب نمو صغير يسمى الزوائد اللحمية الأنفية على بطانة الأنف والجيوب الأنفية. قد لا يلاحظ الأشخاص المصابون بالسلائل الأنفية الصغيرة أي أعراض قد تؤدي الأورام الحميدة الأكبر حجمًا إلى صعوبة التنفس عبر الأنف، وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وتجعل الشخص يشعر دائمًا بأنه مصاب بنزلة برد.
حامل يعاني ما يصل إلى 30٪ من النساء الحوامل من احتقان الأنف. احتقان الأنف أثناء الحمل هو نتيجة لزيادة طبيعية في تدفق الدم
يمكن أن يحدث التهاب الأنف أيضًا أثناء الحمل بسبب الحساسية الجديدة أو الموجودة أو الأدوية أو لأسباب أخرى. وقد يتطور أيضًا من تلقاء نفسه خلال الشهرين الأخيرين من الحمل دون أي سبب طبي أو حساسية.
كيفية منع الازدحام الصباحي؟ هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام الصباحي، بما في ذلك:
أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي تقليل تعرضك للجراثيم. ويشمل ذلك غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون ومحاولة عدم لمس وجهك.
– بالنسبة لمرضى الحساسية، يجب تجنب المثيرات التي تثير أعراض الحساسية. أي محفزات تؤدي إلى تفاقم احتقان الأنف يمكن أن تساعد في تقليل فرصة الاستيقاظ مع انسداد الأنف. ويشمل ذلك الحد من التعرض للغبار والدخان والعطور وما إلى ذلك.
يمكن أن يؤدي الاستلقاء إلى تفاقم احتقان الأنف، لذا فإن النوم مع رفع رأسك يمكن أن يساعد في تخفيف الشعور بالاحتقان عند الاستيقاظ.
– الحرارة: بما أن الحرارة يمكن أن تساعد في فتح الجيوب الأنفية، فإن وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك يمكن أن يساعد في تقليل الاحتقان.
يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في إبقاء المخاط رقيقًا، مما يسهل تنظيفه من الأنف والجيوب الأنفية.
– تنظيف أنفك 3 إلى 4 مرات يوميًا بمحلول ملحي بسيط يمكنك شراؤه من الصيدلية، يمكن أن يساعد في تقليل المخاط. يمكنك أيضًا صنع محلول ملحي في المنزل.
يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء في الحفاظ على جفاف الهواء في غرفتك. تساعد الرطوبة المضافة على تخفيف المخاط في الممرات الأنفية أثناء النوم، مما يساعدك على الاستيقاظ بأنف نظيف.
كما هو الحال مع غسول الأنف أو الكمادات الساخنة، يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف المخاط حتى تتمكن من التنفس بشكل أسهل.
– يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان على تجفيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، يمكن لمضادات الهيستامين أن تمنع الأعراض، بما في ذلك احتقان الأنف.
– قد تكون بخاخات الأنف المضادة للهستامين مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الأنف غير التحسسي.
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