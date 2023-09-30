احتقان الأنف في الصباح.. إليك الأسباب الأكثر شيوعًا

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد الاستيقاظ مع انسداد الأنف أمرًا شائعًا في فصلي الخريف والشتاء ويمكن أن يكون ناجمًا عن عدوى أو عدد من المشكلات الأخرى.





أسباب احتقان الأنف في الصباح يحدث احتقان الأنف نتيجة الالتهاب وتراكم المخاط في الأنف والجيوب الأنفية، مما يقلل من تدفق الهواء ويسبب الشعور بانسداد الممرات الأنفية. يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

البرد أو الانفلونزا الأمراض الشائعة التي يمكن أن تسبب احتقان الأنف تشمل نزلات البرد والأنفلونزا. عندما يصاب شخص ما بنزلة برد أو أنفلونزا، قد يحاول جسمه القضاء على العدوى عن طريق إنتاج المخاط. المخاط والالتهاب الناجم عن العدوى يمكن أن يسبب احتقان الأنف.

حساسية يمكن أن يكون لدى الأشخاص حساسية تجاه مجموعة متنوعة من الجزيئات المحمولة بالهواء، بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات. عندما يستنشق شخص ما شيئا لديه حساسية منه، يمكن أن تسبب الاستجابة المناعية مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك احتقان الأنف، وهو ما يسمى التهاب الأنف التحسسي. يعاني ما يصل إلى 30% من البالغين و40% من الأطفال من التهاب الأنف التحسسي. قد يقلل التهاب الأنف التحسسي من جودة نوم الشخص

التهاب الأنف غير التحسسي يعاني الأشخاص أحيانًا من احتقان أو عطس أو سيلان في الأنف، ويمكن أن تبدو هذه الأعراض مشابهة للحساسية ولكن لها أسباب مختلفة. تشمل أسباب التهاب الأنف غير التحسسي ما يلي:

تغيرات الطقس أو درجات الحرارة.

الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج أمراض القلب أو ضعف الانتصاب أو الاكتئاب أو القلق.

الدخان والعطور وغيرها من الروائح القوية.

طعام حار.

الحالات الطبية مثل التليف الكيسي وقصور الغدة الدرقية.

التهابات الجيوب الانفية يمكن أن يكون تراكم المخاط في الممرات الأنفية أرضًا خصبة للبكتيريا أو الفيروسات، مما يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية. غالبًا ما تسبب التهابات الجيوب الأنفية احتقان الأنف وأعراضًا أخرى. آلام الوجه والصداع من الأعراض الأخرى التي يمكن أن يسببها التهاب الجيوب الأنفية، ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي زيارة الطبيب.

الأورام الحميدة الأنفية في بعض الأحيان، يحدث احتقان الأنف بسبب نمو صغير يسمى الزوائد اللحمية الأنفية على بطانة الأنف والجيوب الأنفية. قد لا يلاحظ الأشخاص المصابون بالسلائل الأنفية الصغيرة أي أعراض قد تؤدي الأورام الحميدة الأكبر حجمًا إلى صعوبة التنفس عبر الأنف، وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وتجعل الشخص يشعر دائمًا بأنه مصاب بنزلة برد.

حامل يعاني ما يصل إلى 30٪ من النساء الحوامل من احتقان الأنف. احتقان الأنف أثناء الحمل هو نتيجة لزيادة طبيعية في تدفق الدم

يمكن أن يحدث التهاب الأنف أيضًا أثناء الحمل بسبب الحساسية الجديدة أو الموجودة أو الأدوية أو لأسباب أخرى. وقد يتطور أيضًا من تلقاء نفسه خلال الشهرين الأخيرين من الحمل دون أي سبب طبي أو حساسية.

كيفية منع الازدحام الصباحي؟ هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام الصباحي، بما في ذلك:

أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي تقليل تعرضك للجراثيم. ويشمل ذلك غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون ومحاولة عدم لمس وجهك.

– بالنسبة لمرضى الحساسية، يجب تجنب المثيرات التي تثير أعراض الحساسية. أي محفزات تؤدي إلى تفاقم احتقان الأنف يمكن أن تساعد في تقليل فرصة الاستيقاظ مع انسداد الأنف. ويشمل ذلك الحد من التعرض للغبار والدخان والعطور وما إلى ذلك.

يمكن أن يؤدي الاستلقاء إلى تفاقم احتقان الأنف، لذا فإن النوم مع رفع رأسك يمكن أن يساعد في تخفيف الشعور بالاحتقان عند الاستيقاظ.

– الحرارة: بما أن الحرارة يمكن أن تساعد في فتح الجيوب الأنفية، فإن وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك يمكن أن يساعد في تقليل الاحتقان.

يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في إبقاء المخاط رقيقًا، مما يسهل تنظيفه من الأنف والجيوب الأنفية.

– تنظيف أنفك 3 إلى 4 مرات يوميًا بمحلول ملحي بسيط يمكنك شراؤه من الصيدلية، يمكن أن يساعد في تقليل المخاط. يمكنك أيضًا صنع محلول ملحي في المنزل.

يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء في الحفاظ على جفاف الهواء في غرفتك. تساعد الرطوبة المضافة على تخفيف المخاط في الممرات الأنفية أثناء النوم، مما يساعدك على الاستيقاظ بأنف نظيف.

كما هو الحال مع غسول الأنف أو الكمادات الساخنة، يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف المخاط حتى تتمكن من التنفس بشكل أسهل.

– يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان على تجفيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، يمكن لمضادات الهيستامين أن تمنع الأعراض، بما في ذلك احتقان الأنف.

– ‏ قد تكون بخاخات الأنف المضادة للهستامين مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الأنف غير التحسسي.