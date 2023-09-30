5 نصائح لتعزيز نمط التفكير الإيجابي والصحة الفموية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة الأميركية أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً عقلية هم أكثر عرضةً لفقدان أسنانهم بنسبة 50 في المئة أكثر من غيرهم. قد لا يعلم الكثيرون بالصلة الحاسمة بين الصحة العقلية والصحة الفموية. ولذلك تسلّط الدكتورة فيكتوريا فيتسمان الضوء على هذه الروابط المهمة.

فقد أكدت الدراسات أن العناية الضعيفة بالصحة الفموية قد تؤدي إلى تراجع الصحة العامة، بما في ذلك الصحة العقلية. وفي الجانب الآخر، يزداد احتمال أن يعاني الأفراد الذين يواجهون صعوبات في صحتهم العقلية من مشاكل فموية مثل مشاكل الأسنان واللثّة.

تأثير الصحة الفموية الضعيفة لا يقتصر فقط على المزاج، بل هناك أيضاً أدلة علمية تشير إلى أنه يمكن أن يزيد معدل الخرف على المستوى النيوروبيولوجي. وتشير الدراسات الوبائية إلى أن الصحة الفموية الضعيفة، وتحديداً التهاب اللثة وفقدان الأسنان، تزيد من خطر الانخفاض الإدراكي والخرف. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد فقدان الأسنان والتهاب اللثة كعوامل خطر للسكتة الدماغية، مما يبرز الارتباط الواضح بين الصحة الفموية وصحة الدماغ. إذا كنتَ تعاني مشاكل في الصحة العقلية أو الصحة الفموية، فقد حان الوقت للنظر في استراتيجية جديدة.

تقدّم الدكتورة فيكتوريا فيتسمان، طبيبة أسنان تجميلية معروفة بـ "الدكتورة في" ومقرها في لوس أنجلوس، وهي طبيبة المشاهير منهم: هايلي بيبر، أنجيلا باسيت، جيمي تشونغ وآدم ديفين، تقدّم 5 نصائح لتعزيز نمط التفكير الإيجابي وبالتالي الصحة الفموية.

1. استعرض إنجازاتك

خصّص وقت يوميّاً لتقدير الإنجازات الإيجابية في حياتك، فهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين نمط تفكيرك بشكل أساسي. فقد ثبُت أن الامتنان يعزز الصحة العامة - ونعم، هذا يشمل صحتك الفموية!

2. تواصل مع الطبيعة

قضاء وقت في أحضان الطبيعة يتيح لصحتك العقلية فوائد لا تُضاهى. يمكن أن يعزز الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق جهاز المناعة الخاص بك. وعندما يكون جهاز المناعة قوياً، يساعد في محاربة البكتيريا في كل أنحاء جسمك، بما في ذلك فمك.

3. التأمّل

ثبُت أنّ التأمل يُقلِّل من مستويات الضغط والقلق، ويعزز من الرفاهية العاطفية، ويساهم في تحسين جودة النوم. وعندما تنخفض مستويات التوتر، يُقلِّل ذلك من احتمال صرير الأسنان ليلاً، مما يعود بالفائدة على صحتك العقلية والفموية على حدّ سواء.

4. اقرأ شيئاً ملهماً

أحياناً، يمكن أن تكون قراءة قصص عن رحلات الآخرين ملهمة للغاية. تساهم القراءة في التخفيف من التوتر وتعزز من صحتك العقلية، مما ينعكس بشكل مباشر على صحتك العامة، بما في ذلك صحتك الفموية.

5. حدّد أهدافاً

بغض النظر عن حجمها، تمنحك الأهداف الدافع والهدف. إن وضع الأهداف يعزز من حماستك ويساعدك على السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحاتك. وهذا يستحق الابتسامة! في كل مرة تبتسم فيها، يفرج جسمك عن الدوبامين الذي يخفّض ضغط الدم ويقلّل من التوتر، وفي كل مرة تشعر بالإنجاز بعد تحقيق هدف، فأنت تفيد صحتك أيضاً!